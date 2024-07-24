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«Роскосмос» опубликовал спутниковые фото лесных пожаров в Якутии

«Роскосмос» ведет мониторинг пожароопасной обстановки в Якутии

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Госкорпорация «Роскосмос»

Густой дым окутал часть территории Якутии на сделанной из космоса спутником фотографии лесных пожаров. Изображение опубликовано в Telegram-канале «Роскосмоса».

«В республике зафиксировано 75 природных пожаров на площади свыше 700 тысяч гектаров», — уточнили в госкорпорации.

В эти дни в Якутии отмечается пик пожароопасного сезона. Особенно масштабные возгорания зафиксировали в Абыйском, Олекминском, Вилюйском, Верхневилюйском и Верхоянском районах.

До этого сообщалось, что два самолета-амфибии Бе-200 вылетели для борьбы с пожарами в Верхневилюйском районе Якутии. Также на тушение пожаров в районе привлечены дополнительные силы. В регионе наблюдается сильный ветер, установилась аномальная жара.

22 июля в Якутии отселили часть жителей села Оргет из-за угрозы лесного пожара.

Ранее пропавший в Якутии пожарный самостоятельно вернулся в лагерь.

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