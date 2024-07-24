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Запущенный из КНДР шар с мусором упал у офиса президента Южной Кореи

«Ренхап»: шар с мусором из КНДР упал на территории офиса президента Южной Кореи

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Office of the President of the Republic (признано в РФ иностранным агентом) of Korea, The Defense Ministry/Handout/Reuters

Шар с мусором из КНДР приземлился на территории комплекса в центре Сеула, где находится администрация президента Республики Корея. Об этом сообщило агентство Ренхап.

«Упавший мусор был обнаружен на территории правительственного комплекса в районе Йонсан», — уточнили в сообщении.

В публикации обратили внимание, что токсичных веществ среди содержимого шара не обнаружили.

В среду, 24 июля, стало известно, что Пхеньян снова запустил шары в направлении Южной Кореи.

В середине июля сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон пригрозила Южной Корее «ужасными и невыносимыми» последствиями запуска воздушных шаров с пропагандистскими листовками на территорию КНДР. До этого Пхеньян запускал шары с мусором три дня подряд. 24 июня было отправлено порядка 350 шаров, 25 июня — 250 шаров. Всего с 28 мая состоялось семь таких акций.

Ранее власти Республики Корея насчитали более 180 воздушных шаров с мусором, которые были запущены из КНДР в одну из ночей.

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