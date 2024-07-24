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В Атлантическом океане затонуло судно с россиянами на борту

Guardian: в экипаж затонувшего в Атлантике судна входили россияне

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В южной части Атлантического океана затонуло рыболовецкое судно, в экипаж которого входили граждане России. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Судно Argos Georgia под флагом Островов Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья и управляемое норвежско-британской компанией вечером 21 июля вышлj из административного центра Фолклендских (Мальвинских) островов Порт-Стэнли. Экипаж столкнулся с сильным ветром и семиметровыми волнами и спустя сутки подал сигнал бедствия.

По имеющейся информации, среди 27 членов экипажа были граждане России, Испании, Индонезии, Уругвая и Перу. 14 человек смогли высадиться на спасательные надувные плоты и затем были спасены прибывшими на помощь судами. Шесть рыбаков погибли, еще семь числятся пропавшими без вести.

До этого сообщалось, что на пруду в Екатерининском парке на территории Царского Села в Санкт-Петербурге перевернулся понтон с 24 пассажирами.

Ранее во Владивостоке загорелось рыболовное судно.

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