В Мелитополе произошли три взрыва

Три взрыва произошли в административном центре Запорожской области — Мелитополе. Об этом сообщает ТАСС.

«Перед взрывами были слышны звуки работающих моторов беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в сообщении.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что в районе Мелитополя российские средства ПВО отработали по группе украинских БПЛА. Он обратил внимание, что дроны держали курс на юго-восток — в сторону Ростовской области и Краснодарского края.

«Всего было не менее четырех отработок ПВО», — отметил Рогов.

До этого в Мелитополе в Запорожской области в течение дня зафиксировали два взрыва.

7 июля в Мелитополе зафиксировали второй за день взрыв. В местах взрывов в городе поднялись столбы дыма. Обломки ракет упали на северных окраинах Мелитополя — в районе аэропорта и в пригороде.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.