В Мелитополе произошли три взрыва

Три взрыва произошли в административном центре Запорожской области — Мелитополе. Об этом сообщает ТАСС.
«Перед взрывами были слышны звуки работающих моторов беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в сообщении.
Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что в районе Мелитополя российские средства ПВО отработали по группе украинских БПЛА. Он обратил внимание, что дроны держали курс на юго-восток — в сторону Ростовской области и Краснодарского края.
«Всего было не менее четырех отработок ПВО», — отметил Рогов.
До этого в Мелитополе в Запорожской области в течение дня зафиксировали два взрыва.
7 июля в Мелитополе зафиксировали второй за день взрыв. В местах взрывов в городе поднялись столбы дыма. Обломки ракет упали на северных окраинах Мелитополя — в районе аэропорта и в пригороде.
Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.