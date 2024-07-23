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В Казанском зооботсаду отметили юбилей рыси Стефана

В Казанском зооботсаду двадцатилетний юбилей отметила рысь Стефан

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Казанском зооботсаду отметили 20-летие рыси по имени Стефан. Об этом сообщает местное издание «ТатарИнформ».

На опубликованных сотрудниками зоопарка фотографиях видно, как представителю семейства кошачьих в честь юбилея подарили мясо и разнообразные игрушки.

Стефан поделился подарками со своей подругой, которая живет в том же вольере. По словам работников зоопарка, для самца рыси это довольно солидный возраст, поэтому он не проявляет особого интереса к играм с игрушками.

Средняя продолжительность жизни рыси (Lynx rufus) в дикой природе составляет около семи лет. Самая старая зарегистрированная дикая рысь дожила до 16 лет, а в неволе одна рысь прожила до 32 лет.

В то же время в Испании ученые спасли от исчезновения вымиравших пиренейских рысей. Работа по сохранению хищников была сосредоточена на увеличения численности его основной добычи — европейского кролика, который также находился под угрозой исчезновения. Кроме того, в местах обитания пиренейских рысей восстанавливали леса и кустарники — естественные укрытия этих зверей.

Ранее на Камчатке рысь забралась в продуктовый магазин и съела запасы рыбы.

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