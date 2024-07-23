Россиянка ударила сожителя ножом в живот, когда он попытался попасть в квартиру через окно

Жительницу Воронежа подозревают в нанесении травм сожителю. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Инцидент произошел на Автогенной улице. По словам самой россиянки, мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Это не понравилось женщине, и она отказалась впускать возлюбленного в квартиру.
Недовольный пострадавший разбил окно и попытался попасть в дом таким образом, но женщина ударила его ножом несколько раз в живот.
Вскоре на место прибыли сотрудники МВД.
«Полицейский обнаружил орудие преступления и одежду со следами крови», – сообщается в публикации.
В отношении россиянки возбудили уголовное дело, на данный момент она находится в следственном изоляторе. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.
До этого в Петербурге женщина попала в больницу после того, как отправилась на шашлыки с сожителем. Пьяный россиянин приложил к лицу возлюбленной шампуры, после чего женщина получила ожоги 9% лица.
По словам матери пострадавшей, пара «не отличается высокоморальным образом жизни». Возлюбленные часто выпивали вместе.
Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который вымогал у бывшей возлюбленной один миллион рублей.