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Россиянка ударила сожителя ножом в живот, когда он попытался попасть в квартиру через окно

В Воронеже арестовали женщину, которая ударила сожителя ножом в живот

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Depositphotos

Жительницу Воронежа подозревают в нанесении травм сожителю. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Автогенной улице. По словам самой россиянки, мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Это не понравилось женщине, и она отказалась впускать возлюбленного в квартиру.

Недовольный пострадавший разбил окно и попытался попасть в дом таким образом, но женщина ударила его ножом несколько раз в живот.

Вскоре на место прибыли сотрудники МВД.

«Полицейский обнаружил орудие преступления и одежду со следами крови», – сообщается в публикации.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело, на данный момент она находится в следственном изоляторе. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

До этого в Петербурге женщина попала в больницу после того, как отправилась на шашлыки с сожителем. Пьяный россиянин приложил к лицу возлюбленной шампуры, после чего женщина получила ожоги 9% лица.

По словам матери пострадавшей, пара «не отличается высокоморальным образом жизни». Возлюбленные часто выпивали вместе.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который вымогал у бывшей возлюбленной один миллион рублей.

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