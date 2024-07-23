Россиянина арестовали в Париже по подозрению в дестабилизации обстановки во время ОИ

Правоохранительные органы Франции арестовали в Париже гражданина России, обвинив его в подготовке к дестабилизации во время предстоящих Олимпийских игр (ОИ). Об этом, ссылаясь на источники в столичной прокуратуре, сообщает Agence France-Presse (AFP).

По имеющейся информации, 23 июля в связи с разведывательной деятельностью с участием иностранного государства с целью провоцирования военных действий во Франции было возбуждено судебное расследование.

Россиянин 1984 года рождения, который подозревается в организации мероприятий, способных привести к дестабилизации во время Олимпиады в Париже, был помещен в следственную тюрьму. Ему предъявлено обвинение.

До этого сообщалось, что на российском парусном фрегате «Штандарт», который не пустили во французский порт, кончается вода.

22 июля МИД России раскритиковал отказ властей Франции аккредитовать журналистов из РФ на Олимпиаду.

Ранее в МОК рассказали, будут ли россияне в безопасности на Олимпиаде в Париже.