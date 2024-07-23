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В Волгоградской области россиянин решил отомстить сожительнице, напав на ее сына

В Волгоградской области мужчину задержали за избиение сына сожительницы из мести

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Depositphotos

Жителя Волгоградской области подозревают в нападении на малолетнего сына сожительницы. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Камышин. По версии следствия, между мужчиной и его возлюбленной произошел конфликт, и россиянка ушла из дома.

Недовольный поведением женщины подозреваемый «решил отомстить своей гражданской супруге с помощью ребенка». Глава семьи нанес ему несколько ударов по голове, о деталях нападения не сообщается. В результате у мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, но спасти не смогли.

После произошедшего россиянин попытался скрыться.

«По поручению следователей в кратчайшие сроки место его нахождения было установлено оперативными сотрудниками полиции», – поделились в ведомстве.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело, фигурант признался в содеянном. Следователи будут ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Ранее пьющая мать из Волгограда не кормила детей и держала в антисанитарных условиях.

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