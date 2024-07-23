В Краснодарском крае отменили массовые мероприятия ко Дню ВМФ

На территории Краснодарского края из соображений безопасности масштабные мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота России, проводиться не будут. Об этом говорится в Telegram-канале Оперштаба по региону.

По информации Департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края, празднования в Краснодарском крае будут носить локальный характер.

В местах базирования воинских частей пройдут возложения цветов к мемориалам, встречи с ветеранами и мероприятия с выступлением местных творческих коллективов.

Отмечается, что власти региона приняли решение не проводить масштабных мероприятий для обеспечения безопасности.

До этого стало известно, что главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге в этом году пройдет в «усеченном» виде. Так, кронштадтскую часть торжеств было решено отменить, а строй военных кораблей будет проводиться только на Неве.

Ранее в Петербурге состоялась первая репетиция парада ко Дню ВМФ.