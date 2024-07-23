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Комитет ГД одобрил запрет рекламы на сайтах экстремистских организаций

Комитет Госдумы одобрил запрет рекламы на сайтах экстремистских организаций

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Depositphotos

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции одобрил запрет рекламы на сайтах экстремистских организаций. Об этом сообшает ТАСС.

«Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона. <…> Предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы 25 июля 2024 года для рассмотрения в первом чтении», — указано в решении комитета.

Согласно пояснительной записке, в законе «О рекламе» предлагается запретить размещение рекламы на сайтах иностранных или неправительственных организаций, которые признаны нежелательными в России, а также на ресурсах организаций, признанных экстремистскими.

До этого ассоциация блогеров и агентств предложила ввести норму, по которой блогеры должны будут отдавать 5% от общего годового объема различной рекламы у инфлюенсеров на социальные проекты.

Ранее стало известно, что блогеров с 10 тыс. подписчиков могут обязать передавать данные в РКН.

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