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Штрафы застройщикам за нарушение договора с дольщиками снизили в 10 раз

В России приняли закон о единообразии размера штрафов застройщикам

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который снижает размер штрафа для застройщиков за нарушение договора с дольщиками в 10 раз – с 50% до 5% от присужденной суммы. Соответствующий документ разместили в думской базе данных.

Сейчас при нарушении обязательств дольщики могут обратиться к закону о защите прав потребителей. В этом случае размер штрафа для застройщика составит 50% от присужденной им за недостатки жилья суммы. Законопроект же предлагает уменьшить выплаты до 5%.

Также законопроектом предлагается снизить размер неустойки, которую направят дольщику. Компенсацию будут выплачивать в случае, если застройщик задержал сроки устранения недостатков в квартире или отказался возместить расходы покупателя на их исправление.

Так, если жилье купили для личных нужд, то размер неустойки составит 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ в день от стоимости расходов для устранения проблем. Если же из-за недостатков жить в квартире нельзя – от цены договора. При этом при покупке жилья для коммерческих целей расчет произведут исходя из 1/300 ставки ЦБ РФ. Сейчас эта санкция составляет 1% за каждый день просрочки.

Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Ранее россиянам рассказали, как решать проблемы с застройщиком при выявлении недостатков в новом жилье. В первую очередь необходимо направить письмо с просьбой устранить проблемы и согласовать сроки работ.

Ранее стало известно, где в России сильнее всего подорожала «первичка».

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