Из-за аварии на ТЭЦ под Москвой произошло отключение электричества

Из-за аварии на ТЭЦ произошло массовое отключение электричества в Мытищах. Подробности сообщили в Telegram-канале городской администрации.

«Авария случилась сегодня около 17:00 на ТЭЦ-27 в Мытищах. В результате без света остались жители 4 улиц в Мытищах и часть СВАО. Сейчас ведутся работы по переподключению к резервному питанию», — говорится в сообщении.

Известно, что электричества нет на улицах Юбилейной, Белобородова, Кедрина, а также на 1-м Рупасовском переулке.

20 июля жители Анапы перекрыли пересечение улиц Шевченко и Ивана Голубца из-за отсутствия электричества в городе.

До этого жители Краснодара вышли на стихийный митинг из-за долгих перебоев с электричеством в 40-градусную жару: они заблокировали дорогу с требованием «дать свет». На место прибыл мэр города Евгений Наумов – после этого нескольких человек задержали «за оскорбление властей».

Ранее в Ялте возникли проблемы с электричеством.