В РФ в несколько раз выросло число преступлений, совершенных нелегалами

Число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории РФ, увеличилось в 2023 году с 1 787 до 6 082. Об этом рассказал председатель СК России Александр Бастрыкин в ходе совещания по вопросам противодействия миграционной преступности, его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Более чем втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории РФ», – говорится в сообщении.

По словам главы СК, на 11% выросло число тяжких деяний, совершенных приезжими (с 3 961 до 4 385).

При этом Бастрыкин отметил, что растет количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов, общественная опасность совершаемых ими преступлений также увеличивается.

По словам руководителя ведомства, в этом году иностранцами совершена 21 тыс. преступлений, что на 6% ниже показателя прошлого года.

До этого в СК отметили, что число экстремистских преступлений в России, совершенных иностранными гражданами, выросло на 55% за первое полугодие 2024 года.

Ранее МВД России сообщало, сколько нелегальных мигрантов выслали из страны в 2024 году.