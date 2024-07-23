Во «ВкусВилле» объяснили, почему в Петербурге шаурма дороже шавермы

Жители Санкт-Петербурга обратили внимание, что в одном из магазинов «ВкусВилла» шаурма с курицей стоит 268 рублей, а шаверма с курицей — 228. Как объяснили «Газете.Ru» в пресс-службе сети, шаверма — местная, поэтому стоит дешевле.

«Позиция «Шаверма с курицей» изготавливается местным поставщиком, поэтому стоимость ниже за счет издержек на логистику. Также составы продуктов немного отличаются», — сообщили там.

23 июля в сообществе «Любимый Питер» «ВКонтакте» появилось фото из «ВкусВилла», в котором стоимость шаурмы с курицей весом 230 грамм составляет 268 рублей, а шавермы с курицей аналогичным весом — 228 рублей. Упаковка товаров абсолютно идентична.

«В питерском «ВкусВилле» для москвичей завысили цену», — говорится в посте.

Ранее стало известно, что подготовку ГОСТа по шаурме планируется завершить в 2025 году.