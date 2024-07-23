Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во «ВкусВилле» объяснили, почему в Петербурге шаурма дороже шавермы

Во «ВкусВилле» объяснили логистикой разные цены на шаурму и шаверму в Петербурге

close
100%
Любимый Питер | Санкт-Петербург/VK

Жители Санкт-Петербурга обратили внимание, что в одном из магазинов «ВкусВилла» шаурма с курицей стоит 268 рублей, а шаверма с курицей — 228. Как объяснили «Газете.Ru» в пресс-службе сети, шаверма — местная, поэтому стоит дешевле.

«Позиция «Шаверма с курицей» изготавливается местным поставщиком, поэтому стоимость ниже за счет издержек на логистику. Также составы продуктов немного отличаются», — сообщили там.

23 июля в сообществе «Любимый Питер» «ВКонтакте» появилось фото из «ВкусВилла», в котором стоимость шаурмы с курицей весом 230 грамм составляет 268 рублей, а шавермы с курицей аналогичным весом — 228 рублей. Упаковка товаров абсолютно идентична.

«В питерском «ВкусВилле» для москвичей завысили цену», — говорится в посте.

Ранее стало известно, что подготовку ГОСТа по шаурме планируется завершить в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами