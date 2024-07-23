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Избитый мигрантами депутат выступил против возведения мечетей

Избитый мигрантами депутат Госдумы Матвеев выступил против строительства мечетей

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Телеграм-канал «Михаил Матвеев коммент»

Депутат Госдумы Михаил Матвеев выступил против строительства мечетей в России. Об этом он заявил на заседании, трансляция которого велась на официальном портале Госдумы.

Парламентарий предложил отказаться от формирования культурно-религиозной инфраструктуры в местах пребывания иностранных граждан.

«Послушайте, такого нет ни в одной стране мира. В Турцию, когда миллионы русских туристов ездят, там же не строят храмы для них. А здесь они требуют себе дополнительные религиозные сооружения», — заявил он.

До этого Матвеев заявил, что в Самаре на него напали трое мигрантов. Вместе с водителем депутат вышел из автомобиля, чтобы разобраться в ситуации. Как только парламентарий попросил нападавших остановиться, сразу же получил удар в голову.

Позже депутат сообщил, что в целом чувствует себя нормально, но еще присутствует некоторый дискомфорт. По словам депутата, ему необходимо ходить на перевязки до тех пор, пока не снимут швы.

Ранее в Москве мигрант задул свечи в храме и напал на прихожанку.

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