Суд в Ростове вынес приговор украинцу за службу в «Азове»

В Ростове Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину Украины Ивану Черненко за участие в террористическом сообществе. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным и приговорили к 18 годам лишения свободы. Его осудили по двум статьям: участие в террористическом сообществе и прохождение обучения для участия в террористической деятельности.

В суде установлено, что в 2020 году подсудимый добровольно заключил контракт о прохождении военной службы в украинском военизированном националистическом объединении «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), после чего был направлен в учебный центр вооруженных сил Украины.

Он участвовал в боевых действиях против ВС РФ до мая 2022 года. После чего российские войска пресекли его деятельность.

До этого Верховный суд ДНР вынес приговор командиру минометной батареи первого батальона оперативного назначения войсковой части 3057 Восточного оперативного территориального объединения нацгвардии Украины майору Арсену Дмытрыку. Его приговорили к пожизненному сроку.

Ранее по обвинению в вербовке батальон «Азов» был арестован житель Подмосковья.