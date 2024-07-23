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ТАСС: обыски в парке «Патриот» не связаны с делом Тимура Иванова

ТАСС: обыски в администрации парка «Патриот» не связаны с делом Иванова

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Обыски, которые силовики проводят в парке «Патриот», не являются частью следственных действий по делу экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кроме того, адвокаты Иванова также заявили агентству, что не в курсе ситуации с обысками в «Патриоте».

О следственных действиях в парке «Патриот» сообщили 23 июля. По данным Telegram-канала Mash, действия следователей могли быть связаны с делом Иванова, подозреваемого в получении крупной взятки. Он был одним из тех, кто курировал строительство паркового комплекса. По данным канала, в парк прибыли несколько автомобилей с оперативными работниками.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал Иванова и его друга Сергея Бородина по делу о получении взяток в особо крупном размере. Следствие считает, что Иванов сговорился с третьими лицами для получения взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Ранее сообщалось, что к материалам дела генерала Иванова приобщили госконтракты и сведения из налоговой.

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