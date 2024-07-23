Солнечная погода сохранится в Москве до конца недели

Солнечная погода сохранится в Москве до конца текущей недели. Синоптики центра «Фобос» поделились этим прогнозом с «Вечерней Москвой».

Утверждается, что в российской столице температура повысится до +24...26 градусов в дневное время. При этом к среде, 24 июля, потеплеет до +24...26 градусов, что на два-три градуса выше календарной нормы.

Однако, несмотря на потепление днем, ночи в Москве также станут прохладнее, и воздух в ночное время будет остывать до +12...17 градусов.

Положительная погодная аномалия, вызванная накрывшим Москву антициклоном, еще немного подрастет — в данный момент она составляет почти четыре градуса.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что несмотря на дождливый понедельник, текущая неделя в Москве будет сухой.

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