Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Солнечная погода сохранится в Москве до конца недели

В центре «Фобос» прогнозируют сохранение солнечной погоды в Москве

close
100%
Авилов Александр/Агентство «Москва»

Солнечная погода сохранится в Москве до конца текущей недели. Синоптики центра «Фобос» поделились этим прогнозом с «Вечерней Москвой».

Утверждается, что в российской столице температура повысится до +24...26 градусов в дневное время. При этом к среде, 24 июля, потеплеет до +24...26 градусов, что на два-три градуса выше календарной нормы.

Однако, несмотря на потепление днем, ночи в Москве также станут прохладнее, и воздух в ночное время будет остывать до +12...17 градусов.

Положительная погодная аномалия, вызванная накрывшим Москву антициклоном, еще немного подрастет — в данный момент она составляет почти четыре градуса.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что несмотря на дождливый понедельник, текущая неделя в Москве будет сухой.

Ранее москвичам рассказали, когда можно понаблюдать за парадом планет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами