Многодетным матерям Подмосковья вручили государственные награды

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Красногорске вручил государственные и областные награды многодетным матерям региона, сообщает пресс-служба губернатора Подмосковья.

Воробьев отметил, что семьи с тремя и более детьми пользуются мерами государственной поддержки в рамках нацпроекта «Демография».

«Родители делают все, чтобы воспитать своих детей образованными, культурными, творческими, одаренными. Наш президент и все общество объединяется вокруг традиционных семейных ценностей», — сказал Воробьев.

Он отметил, что за 11 лет количество многодетных семей в регионе увеличилось в 3,5 раза.

«Сейчас их порядка 113 тыс., там воспитываются более 360 тыс. ребятишек», — сказал губернатор.

Одна из многодетных матерей из Звенигорода Наталья Потапова, воспитывающая 11 детей, получила Орден «Материнская слава».

По ее словам, она всегда мечтала стать многодетной мамой.

«Спасибо Богу, что помог родить совершенно здоровых детей. От всей нашей семьи благодарю Андрея Юрьевича (Воробьева) за эту награду, за такой почет и уважение к многодетным семьям», — сказала она.

Напомним, в 2022 году в Подмосковье появилась новая комплексная услуга «Многодетная семья». Семьи, родившие 3 и более детей, смогут получить одновременно 6 мер соцподдержки, включая предоставление льготного проезда и компенсацию за коммунальные услуги.