В Краснодарском крае при атаке БПЛА на порт пострадали четыре человека

Четыре жителя Краснодарского края пострадали в результате атаки украинского дрона на порт «Кавказ». Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

Из заявления следует, что раненых доставили в местные больницы. При этом состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

«Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь», — говорится в публикации.

Также в оперативном штабе подтвердили, что еще одного человека спасти не удалось.

Атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на порт «Кавказ» в Краснодарском крае произошла утром 23 июля. Как рассказал глава региона Вениамин Кондратьев, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи дрона нанесли удар по стоявшему в гавани паромному судну.

После этого на корабле начался пожар. На место прибыли сотрудники экстренных служб, но на ликвидацию возгорания понадобилось несколько часов. Более того, одного из членов экипажа спасти не удалось.

22 июля Краснодарский край также подвергся атаке БПЛА. В результате на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Туапсе произошел пожар.

Ранее электрическая подстанция в Краснодарском крае получила повреждения из-за атаки дронов.