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12-летняя девочка забеременела и родила ребенка от родственника

В Казахстане 12-летняя девочка родила от родственника

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В Павлодарском перинатальном областном центре Казахстана 12-летняя школьница стала матерью. Об этом сообщает информационное агентство Kazinform. Факт беременности и родов подтвердили в Щербактинском районном отделе образования.

«Школьница пришла после каникул и учителя обратили внимание, что у нее округлился животик. Выяснилось, что девочка беременна», — рассказала уполномоченный по правам ребенка в Павлодарской области Сауле Шакенева.

По словам омбудсмена, беременность у девочки выявили еще в апреле, а матерью она стала в минувшие выходные. Предполагаемый отец ребенка — несовершеннолетний родственник девочки. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование».

«Девочка из семьи переселенцев. <...> Как себя чувствует, каково ее психологическое и физическое состояние, к сожалению, пока сказать не могу, потому что сама лично с девочкой не виделась», — добавила Шакенева в беседе с журналистами.

Ранее в Тверской области восьмиклассница забеременела от 22-летнего мужчины.

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