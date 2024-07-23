Молодой человек угнал машину и ввязался в погоню с двухмесячной дочерью на заднем сиденье

В США арестовали мужчину, который угнал автомобиль и уходил от полицейской погони с грудной дочерью на заднем сиденье. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 17 июля после вооруженного ограбления с участием трех мужчин в Беверли-Хиллз. Двое из них вскоре были арестованы, однако 21-летний Дайян Хендерсон угнал седан Kia и продолжил скрываться от властей.

Молодой человек устроил гонки с полицией, хотя в машине находились его грудной ребенок и возлюбленная. Кроме того, Хендерсон вел прямую трансляцию во время движения, не обращая внимания на просьбы своей девушки остановить машину.

Заместитель шерифа полиции Южного Лос-Анджелеса сказал на пресс-конференции, что Хендерсон «вел машину как сумасшедший». В итоге полицейским удалось поймать водителя, только когда он заехал в тупик. Злоумышленник был арестован, а его подруга осталась на свободе, так как в полиции установили, что она также стала жертвой похищения.

Сейчас Хендерсон находится под стражей без права внесения залога. Его подозревают в похищении, угоне автомобиля, вооруженном ограблении, незаконном владении огнестрельным оружием и уклонении от уплаты налогов.

Ранее мужчина угнал машину с ребенком внутри и выбросил его на дорогу.