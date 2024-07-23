Очевидцы показали кадры с перевернувшимся под Краснодаром автобусом

На трассе у поселка Ильский в Северском районе Краснодарского края в результате аварии перевернулся пассажирский автобус, в котором находились маленькие дети. Кадры с места происшествия разместил паблик «ЧП ЮГ» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, авария произошла из-за фуры, выехавшей на встречную полосу. Уходя от столкновения, автобус вылетел с дороги и перевернулся. Грузовик же скрылся с места происшествия.

Застрявшим в автобусе пассажирам помогли случайные прохожие. Позднее приехали скорая помощь и спасатели.

Официальной информации о случившемся не поступало.

До этого сообщалось о ДТП в Москве, участником которого стал рэпер Илья Бланко. Авария произошла ночью в субботу, когда исполнитель ехал в такси Maybach с подругой в ресторан. В их машину на полном ходу сзади врезался автомобиль каршеринга. Бланко и его подругу доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Ранее стало известно имя виновника ДТП, в результате которого не стало МотоТани.