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Россиянам дали советы, как устроиться на работу после долгого перерыва

HR-специалист Лоикова: после перерыва в работе важно грамотно составить резюме

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insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

При поиске работы после длительного перерыва важно грамотно составить резюме и отследить тенденции рынка труда. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, стоит оценить, насколько специалист сейчас ценен и необходим рынку, а также актуализировать свои знания в профессиональной области.

«Соискателю нужно очень внимательно прочитать, что расписано в вакансиях — какие задачи, с каким программным обеспечением нужно уметь работать, и подумать, что из этого он уже умеет, а чему надо подучиться. Можно также попробовать сходить на интервью и понять, каких навыков не хватает», — отметила Лоикова.

Она отметила, что соискателей могут не приглашать на собеседование из-за нехватки компетенций или переполненности рынка специалистов. Чтобы повысить свою ценность, эксперт рекомендует пройти обучение и научиться правильно себя преподносить в резюме.

Карьерный эксперт Ольга Бухвалова до этого говорила, что рутина на работе может привести к утрате мотивации и, как следствие, к стагнации в профессиональном развитии. По ее словам, при таких обстоятельствах стоит задуматься о смене работодателя.

Ранее была названа доля российских компаний, которые уже используют ИИ в работе.

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