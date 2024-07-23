Мигранта, задувшего свечи в столичном храме, направили на принудительное лечение

Молодого человека, демонстративно задувшего свечи в одном из храмов на юго-западе российской столицы, отправили на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного агентства «Москва».

«Его (нарушителя. — «Газета.Ru») признали виновным в оскорблении чувств верующих», — говорится в материале.

19 июня следственное управление СК РФ по Москве заявило, что накануне в храме на юго-западе города неизвестный житель российской столицы подошел к поминальному столу и задул стоявшие на нем свечи. У него был сообщник, который снимал происходящее на камеру.

При этом одна из прихожанок заметила подозрительных людей и сделала им замечание. В результате потушивший свечи молодой человек напал на женщину.

Впоследствии против него возбудили уголовное дело. Также выяснилось, что нарушитель является гражданином Таджикистана. Мигранта арестовали и направили на психолого-психиартическую экспертизу. Специалисты признали его нуждающимся в принудительном лечении, так как иностранец мог не осознавать своих поступков.

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