Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал Мосбиржи.

При попытке открыть канал показывается сообщение о том, что эта страница в данный момент недоступна.

12 июня минфин США ввел санкции против Московской биржи и НКЦ. В американском ведомстве отметили, что меры властей России по привлечению капитала в отношении Московской биржи расширяют возможности граждан РФ и других стран «получать прибыль от военной машины Кремля при помощи инвестирования в суверенный долг Российской Федерации, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия».

До этого Роскомнадзор сообщил, что видеохостинг YouTube с 2020 года заблокировал более 200 каналов российских СМИ и общественных деятелей.

2 июля YouTube удалил несколько популярных каналов зарубежных блогеров, которые рассказывали о России в позитивном ключе, без объяснений причин и возможности восстановления.

Ранее сообщалось, что в Госдуме назвали замедление YouTube реалистичной альтернативой блокировки.