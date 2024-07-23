В Госдуме призвали криминализировать употребление наркотиков

В Госдуме призвали ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков. С соответствующей инициативой выступил депутат Султан Хамзаев («Единая Россия»), сообщает РИА Новости.

Хамзаев обосновал свою инициативу тем, что «один наркоман втягивает в потребление наркотиков как минимум пять наркоманов» и заявил, что статья об употреблении наркотиков должна быть внесена в Уголовный кодекс.

«Разницы между употреблением и хранением наркотических средств с точки зрения закона быть не должно. Употребление наркотиков — это производная от сбыта и хранения наркотиков», - сказал депутат.

23 июля Госдума приняла закон о введении уголовного наказания за пропаганду наркотиков в интернете для лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за аналогичные нарушения.

В УК появится статья 230.3 (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Ее будут задействовать в случаях, когда пропаганду наркотических веществ в интернете проводил человек, дважды в течение года привлеченный к административной ответственности за аналогичное деяние или имеющий судимость за такое преступление. Возможное наказание — от штрафа в размере 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее Госдума приняла закон о штрафах за распространение сведений о наркотиках.