ГД разрешила высылать из России иностранцев с просроченными документами

Депутаты Государственной думы РФ утвердили поправку, предусматривающую возможность пропуска иностранцев через госграницу в страну их гражданства по документам с просроченным сроком действия или техническими неисправностями. Об этом сообщает ТАСС.

«Пропуск через государственную границу иностранного гражданина в страну его гражданства может быть разрешен по документу, удостоверяющему личность иностранного гражданина и признаваемому Российской Федерацией в этом качестве, с истекшим сроком действия либо по документу, имеющему технические неисправности», – следует из документа.

Отмечается, что иностранец сможет выехать на родину в случае, если документы позволяют идентифицировать его личность.

Поправка была одобрена во втором чтении законопроекта, устанавливающего режим высылки для иностранцев, не имеющих законных оснований пребывать в России. Отмечается, что изменения вносятся в закон «О государственной границе РФ».

До этого Госдума рекомендовала принять законопроект о миграционном режиме высылки.

Ранее Путин подписал закон об обязанности депутатов ГД согласовывать выезды из России.