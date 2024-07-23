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ГД разрешила высылать из России иностранцев с просроченными документами

ГД разрешила пропуск иностранцев в страну гражданства по просроченным документам

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Эмин Джафаров/РИА Новости

Депутаты Государственной думы РФ утвердили поправку, предусматривающую возможность пропуска иностранцев через госграницу в страну их гражданства по документам с просроченным сроком действия или техническими неисправностями. Об этом сообщает ТАСС.

«Пропуск через государственную границу иностранного гражданина в страну его гражданства может быть разрешен по документу, удостоверяющему личность иностранного гражданина и признаваемому Российской Федерацией в этом качестве, с истекшим сроком действия либо по документу, имеющему технические неисправности», – следует из документа.

Отмечается, что иностранец сможет выехать на родину в случае, если документы позволяют идентифицировать его личность.

Поправка была одобрена во втором чтении законопроекта, устанавливающего режим высылки для иностранцев, не имеющих законных оснований пребывать в России. Отмечается, что изменения вносятся в закон «О государственной границе РФ».

До этого Госдума рекомендовала принять законопроект о миграционном режиме высылки.

Ранее Путин подписал закон об обязанности депутатов ГД согласовывать выезды из России.

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