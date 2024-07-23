Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Катание на катере в Петербурге закончилось для девушки травмой головы

78.ru: в Петербурге катание на катере закончилось для девушки травмой головы

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

В Петербурге девушка покаталась на катере и получила травму головы. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 22 июля, когда компания девушек каталась на катере частного перевозчика около «Лахта Центра». В какой-то момент отдыхающие забрались на корму и начали фотографироваться — это, предположительно, не понравилось рулевому, отмечает 78.ru.

Затем водитель катера сильно разогнался и одна из девушек в результате получила травмы из-за удара деталью судна, сообщила пострадавшая. У нее оказались травмированы голова, шея и спина.

После произошедшего пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Девушка вплоть до темноты пробыла в больнице и заявила о намерении обратиться в правоохранительные органы. Сообщается, что транспортная полиция начала проверку по факту инцидента.

Ранее альпинист получил травму головы во время восхождения на вершину в Карачаево-Черкесии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами