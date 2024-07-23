Катание на катере в Петербурге закончилось для девушки травмой головы

В Петербурге девушка покаталась на катере и получила травму головы. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 22 июля, когда компания девушек каталась на катере частного перевозчика около «Лахта Центра». В какой-то момент отдыхающие забрались на корму и начали фотографироваться — это, предположительно, не понравилось рулевому, отмечает 78.ru.

Затем водитель катера сильно разогнался и одна из девушек в результате получила травмы из-за удара деталью судна, сообщила пострадавшая. У нее оказались травмированы голова, шея и спина.

После произошедшего пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Девушка вплоть до темноты пробыла в больнице и заявила о намерении обратиться в правоохранительные органы. Сообщается, что транспортная полиция начала проверку по факту инцидента.

Ранее альпинист получил травму головы во время восхождения на вершину в Карачаево-Черкесии.