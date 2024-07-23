В Приморском крае из-за ливня эвакуируют 351 воспитанника лагеря «Наши гости-3»

Детский лагерь «Наши гости-3» в Партизанском городском округе Приморского края решили эвакуировать из-за угрозы затопления. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Объект находится в поселке Лозовый. При этом в заявлении отмечается, что решение об эвакуации воспитанников и работников лагеря было принято для предотвращения негативных последствий обильных осадков.

«Всего планируется к эвакуации 351 ребенок и 49 работников», — говорится в публикации.

По информации ведомства, для людей уже подготовили пункты временного размещения (ПВР). Представители прокуратуры добавили, что надзорный орган проследит за соблюдением прав несовершеннолетних и их дальнейшей транспортировкой до мест фактического жительства.

Также в Telegram-канале правительства Приморского края появилось сообщение, согласно которому сотрудники МЧС РФ подготовили для эвакуации граждан шесть плавательных средств. Дороги, ведущие к детскому лагерю, уже затопило.

В ночь на 23 июля на территории Приморского края объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в южной и юго-восточных частях региона за день может выпасть до 40 и до 50 миллиметров осадков соответственно.

Ранее в Башкирии из-за обильных осадков затопило несколько домов.