Петербургскому велоактивисту предъявили обвинение в госизмене

Следствие предъявило обвинение в госизмене петербургскому юристу и велоактивисту Герману Мойжесу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Арестованному Герману Мойжесу предъявлено обвинение в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ). Ранее он был этапирован в Москву для проведения с ним следственных действий», — рассказал источник.

В настоящее время Мойжес находится в СИЗО «Лефортово».

О задержании и аресте бывшего исполнительного директора ассоциации петербургских велосипедистов «Пошли-поехали» сообщалось в мае. Обвинение против Мойжеса остается в тайне, поскольку дела о государственной измене расследуют в режиме секретности.

По данным ТАСС, Мойжес помогал россиянам получить вид на жительство (ВНЖ) в европейских странах. Кроме того, мужчина имеет немецкое гражданство, помимо российского, в связи с чем, по его же словам, против него разворачивали информационную кампанию.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Великого Новгорода по подозрению в госизмене.