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Михаила Зыгаря заочно приговорили к 8,5 года колонии по делу о фейках

Суд заочно приговорил Зыгаря к 8,5 года колонии по делу о фейках о ВС

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил писателя и журналиста Михаила Зыгаря (признан в РФ иностранным агентом) к лишению свободы на срок 8,5 года по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на суд.

«Зыгарю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — заявил представитель суда.

В июне стало известно, что Басманный суд заочно рассмотрит дело против Зыгаря, которого обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.

9 апреля Зыгаря объявили в розыск в России после возбуждения уголовного дела. Позднее его заочно арестовали.

Журналиста включили в реестр иноагентов Минюста России 21 октября 2022 года. При этом он не смог оспорить этот статус через суд, его иск к Минюсту был отклонен.

В феврале 2024 года Генпрокуратура объявила нежелательной на территории страны деятельность основанного писателем фонда XZ foundation.

Ранее бывшему московскому депутату вынесли приговор по делу о фейках про ВС РФ.

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