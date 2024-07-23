В Башкирии две матери устроили потасовку в лифте

В Уфе две местные жительницы и мужчина устроили потасовку в подъезде: конфликт начался в лифте и продолжился в холле дома. Видеозаписи случившегося опубликовал Telegram-канал «@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан».

Инцидент произошел в ЖК «Квартал Энтузиастов». Из опубликованных с камер записей понятно, что конфликт между двумя уфимками стартовал еще на этаже, где обе садились в лифт. Сначала женщины ругаются, а затем одна из них пытается вытолкать из кабины другую. При этом с обеими женщинами рядом находятся дети. Когда пассажиры приезжают на первый этаж, потасовка продолжается. В итоге одна из оппоненток с размахом ударяет другую дамской сумкой по голове. После этого агрессора хватает за шею, вероятно, муж женщины, только что получившей удар сумкой. Все это время мужчина также находится в кадре, но поначалу не вмешивается в разборки супруги с соперницей.

По данным канала, одна из уфимок в результате конфликта получила травмы, требующие внимание медиков: ей вызвали скорую.

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