В России призвали провести проверку работы всех квестов

В России после трагедии в Махачкале нужно приостановить работу всех квестов и провести инспекцию их деятельности. С таким предложением в интервью 360.ru выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

По его словам, по итогам проверки можно будет установить, какие заведения смогут продолжить свою работу.

«Поверьте мне, если мы сегодня внимательно подойдем [к этому вопросу], из 10 квестов будут закрыты семь. Потому что они не соответствуют всем даже общепонятным принципам безопасности», — сказал Хамзаев.

Депутат отметил, что в ходе инспекции важно не только проверять соблюдение противопожарных норм, но и оценивать влияние таких развлечений на психику. Он отметил, что квесты в существующем виде представляют опасность, поэтому важно отрегулировать это направление бизнеса.

Накануне в Махачкале произошла трагедия с двумя участницами квеста. Одну из них приковали наручниками и случайно подожгли, ее подруга задохнулась, надышавшись угарным газом. Муж девушки пытался спасти пленниц, но запутался в лабиринте комнат и не смог найти огнетушитель. Владелец квест-комнаты утверждает, что во время игры аниматор импровизировал, потому что трюка с поджиганием программа не предусматривала. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали сертифицировать работу квестов.