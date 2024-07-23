Депутаты заблокировали трибуну в Раде, требуя запрета УПЦ

Депутаты партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заблокировали трибуну в Верховной раде, требуя запретить Украинскую православную церковь (УПЦ) в стране. Соответствующие посты опубликованы в Telegram-канале партии.

«Мы начали блокирование трибуны с требованием рассмотреть закон о запрете РПЦ», — говорится в сообщении.

Кроме того, сам Порошенко потребовал проголосовать за закон «о запрете русской церкви в Украине».

Ранее народный депутат Евгений Шевченко сообщил, что законопроект о запрете УПЦ не смогли включить в повестку дня Рады на согласительном совете из-за нехватки голосов.

В октябре 2023-го Рада приняла закон в I чтении. Как сообщал Железняк, «за» запрет УПЦ на Украине проголосовали 267 народных депутатов. «Против» — 15. После заседания парламента произошла словесная перепалка.

Украинские власти начали массово закрывать церкви Украинской Православной церкви, вводить санкции и выдвигать обвинения против священнослужителей, ссылаясь на связь УПЦ с Россией. Местные власти в разных регионах Украины вовсе приняли решения о полном запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на территории всей страны.

Ранее неизвестные забросали яйцами храм Украинской православной церкви.