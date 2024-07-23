Новорожденного ребенка с пробитой головой нашли после вечеринки в Челябинске

В Челябинске женщина обнаружила своего новорожденного сына мертвым на утро после посиделок с подругой, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

В одной из квартир на улице Агалакова скончался младенец, накануне его мать пришла к своей подруге и осталась у нее на ночь.

Утром женщина обнаружила, что ее сын лежит на полу. К этому моменту он уже был мертв. По предварительным данным, к гибели младенца может быть причастен ребенок хозяйки квартиры, страдающий ДЦП.

«После проведенной экспертизы выяснилось, что причиной смерти младенца стала черепно-мозговая травма. Не исключено, что ребенок подруги, страдающий ДЦП, уронил новорожденного», — уточнил источник.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело, сейчас в СК занимаются установлением обстоятельств инцидента.

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