Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новорожденного ребенка с пробитой головой нашли после вечеринки в Челябинске

Ura.ru: в Челябинске ребенка с ДЦП подозревают в убийстве новорожденного

close
100%
Pixabay

В Челябинске женщина обнаружила своего новорожденного сына мертвым на утро после посиделок с подругой, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

В одной из квартир на улице Агалакова скончался младенец, накануне его мать пришла к своей подруге и осталась у нее на ночь.

Утром женщина обнаружила, что ее сын лежит на полу. К этому моменту он уже был мертв. По предварительным данным, к гибели младенца может быть причастен ребенок хозяйки квартиры, страдающий ДЦП.

«После проведенной экспертизы выяснилось, что причиной смерти младенца стала черепно-мозговая травма. Не исключено, что ребенок подруги, страдающий ДЦП, уронил новорожденного», — уточнил источник.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело, сейчас в СК занимаются установлением обстоятельств инцидента.

Ранее в Воронеже девушка выбросила новорожденного ребенка из окна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами