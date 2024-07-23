Госдума ввела штрафы за информацию о наркотиках

Государственная дума приняла на пленарном заседании закон о штрафах до 600 тысяч рублей за распространение сведений о наркотиках. Об этом сообщает ТАСС.

Штраф можно получить за распространение книг и произведений искусства, содержащих данные о наркотиках, с нарушением требований о маркировке.

Документ входит в пакет инициатив, направленных на запрет в России пропаганды незаконного оборота и потребления запрещенных веществ. Нововведения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

В начале июня главный редактор «Литературной газеты» и член экспертного совета при Минцифры по вопросам литературной деятельности Максим Замшев заявлял о необходимости доработать инициативу о запрете пропаганды наркотиков в произведениях искусства и литератур, чтобы под запрет не попали, в том числе, рассказы о Шерлоке Холмсе и «Морфий» Михаила Булгакова.

До этого пресс-служба комитета Госдумы по здоровью назвала законным упоминание наркотиков в литературе при условии отсутствия в тексте информации о способах их изготовления.

Ранее в Москве задержали мигранта с героином в трусах.