Жительница Свердловской области издевалась над своим ребенком, чтобы отомстить его отцу

В Свердловской области девушка сняла на видео издевательства над своим ребенком, чтобы отомстить бывшему мужу, сообщает Сапа.

Годовалый сын 22-летней жительницы Каменска-Уральского сильно плакал и пытался схватиться за руку матери, пока та душила его и улыбалась в камеру. Получившееся видео она отправила отцу ребенка, который ушел к другой женщине.

Как уточняется, запись была сделана еще летом прошлого года, однако в сеть попала только сейчас. Сейчас пострадавший уже находится в безопасном месте, однако известно, что у женщины есть еще один ребенок.

В СК отреагировали на произошедшее возбуждением уголовного дела. Теперь мать двух малолетних детей подозревают в неисполнении обязанностей по их воспитанию и истязании несовершеннолетних.

Ранее многодетная мать из Петербурга пыталась живьем закопать ребенка, чтобы отомстить мужу.