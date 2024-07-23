Сотрудник RT впервые c осени 2023 года смог добраться до офиса издания в Газе

Один из сотрудников бюро RT Arabic впервые с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке смог добраться до офиса телеканала в секторе Газа. Как сообщили изданию очевидцы, военные ЦАХАЛ использовали помещение как штаб, а перед уходом устроили погром.

«Никто из наших сотрудников не пострадал, но мы все равно опасаемся за жизнь и здоровье нашей съемочной группы, потому что Израиль планомерно уничтожает журналистов в секторе Газа», — сообщила глава RT Arabic Майя Манна.

Уточняется, что офис RT Arabic находится рядом с больницей «Аль-Шифа» на севере Газы. Журналисты не могли добраться до своих рабочих мест с ноября из-за усиленных израильских бомбардировок.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху пообещал применять «любые средства» для защиты Израиля.