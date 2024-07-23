Обвиненному в мошенничестве экс-главе «Автоматики» изменили меру пресечения

Московский городской суд удовлетворил ходатайство следственных органов об изменении меры пресечения бывшему главе концерна «Автоматика» Андрею Моторко, арестованному в рамках дела о мошенничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

В заявлении отмечается, что инстанция отпустила мужчину из СИЗО и перевела его под домашний арест.

«Экс-главе «Автоматики» изменена мера пресечения», — говорится в публикации.

Другие подробности не уточняются.

30 июня 2023 года сотрудники правоохранительных органов задержали Моторко по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, «Автоматика» представила купленные в КНР антенные системы для обеспечения спутниковой связи в транспорте как собственную разработку. Благодаря этому она получила от министерства промышленности и торговли РФ субсидию в размере 300 млн рублей.

В тот же день Пресненский районный суд Москвы постановил отправить главу концерна в СИЗО. Решение не сразу вступило в законную силу, и Моторко была предоставлена возможность подать апелляционную жалобу.

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