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В парке «Патриот» проходят следственные действия

Mash: в парке «Патриот» проходят следственные действия по делу Тимура Иванова

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Следственные действия прямо сейчас проходят в парке «Патриот». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Работа правоохранителей в «Патриоте» может быть связана с делом в отношении экс-замминистра МО РФ Тимура Иванова. Он был одним из тех, кто курировал строительство парка», — говорится в сообщении.

По данным источника, в парк прибыли несколько автомобилей с оперативниками.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере. Следствие полагает, что Иванов сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Позже появилась информация, что бывший замглавы министерства обороны РФ Тимур Иванов отказался от сделки со следствием.

Ранее экс-замглавы Минобороны просил суд освободить его из СИЗО как участника боевых действий.

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