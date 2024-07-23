Кемеровчанин ограбил начальника и поехал отдыхать в аквапарк

В Кемерове мужчину заподозрили в краже у начальника 600 тысяч рублей ради отдыха в новосибирском аквапарке. Об этом сообщает МВД России по региону.

По информации ведомства, 47-летний руководитель строительной бригады обратился в полицию с сообщением о похищении денег. Мужчина рассказал, что двое неизвестных под угрозой ножа украли у него 600 тысяч рублей, которые предназначались для выплаты зарплаты. После этого преступники скрылись.

Полицейские установили личность одного из предполагаемых злоумышленников — им оказался неоднократно судимый ранее за кражи и грабежи 37-летний работник строительной бригады пострадавшего. Сотрудники правоохранительных органов на следующий день задержали подозреваемого в аквапарке, расположенном в Новосибирске. Туда он, предположительно, отправился тратить украденные средства.

У подозреваемого изъяли нож, маску и 290 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Мужчину заключили под стражу, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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