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Возникший после атаки ВСУ пожар в порту «Кавказ» потушен

ТАСС: пожар на пароме в порту «Кавказ» после атаки дронов ВСУ потушен

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Inna Varenytsia/REUTERS

Пожар, возникший на пароме в порту «Кавказ» в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидирован, угрозы затопления судна нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на морские службы Краснодарского края.

«Возгорание потушено силами экипажа, угрозы затопления нет», — сообщил собеседник агентства.

Об атаке украинских беспилотников на порт «Кавказ» сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие, одного из них спасти не удалось.

Накануне в сеть попали кадры атаки дронов на НПЗ в городе Туапсе в Краснодарском крае. По данным оперативного штаба, после ночных атак нефтебаза получила повреждения из-за падения обломков БПЛА.

В начале июля ВСУ атаковали южные российские регионы с помощью беспилотников. Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили и подавили 50 БПЛА: 14 — над Краснодарским краем, 26 — над Запорожской областью, 10 — над Ростовской. На Кубани обломки дронов упали на жилой дом, пострадали шестеро человек.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

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