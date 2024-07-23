На севере Украины зафиксировали повреждение энергообъекта

Энергетический объект, расположенный на севере Украины, получил повреждения в результате взрывов. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства энергетики страны.

«Атакован объект на севере [Украины], на протяжении суток применяются ограничения потребления [электричества]», — говорится в заявлении.

Представители ведомства не стали уточнять, какому именно сооружению был нанесен ущерб. При этом в публикации подчеркивается, что ситуация в сфере энергетики на Украине остается крайне сложной.

«В системе есть значительный дефицит генерирующих мощностей», — рассказали в министерстве.

Из сообщения следует, что в последнее время энергетическая система страны утратила девять гигаватт генерирующих мощностей. В частности, из-за взрывов на одном из инфраструктурных объектов в Сумской области сразу несколько местных электрических подстанций оказались обесточены. На этом фоне часть жителей данного региона, а также Черниговской области остались без света.

В ведомстве добавили, что Киев планирует в течение суток импортировать электроэнергию мощностью 1 251 мегаватт. Украинские власти закупят ресурсы у Румынии, Польши, Словакии и Венгрии.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) высказались об уничтожении энергетических мощностей на Украине.