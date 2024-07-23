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Врач рассказал, как правильно копать грядки на даче

Врач Малыхин: перед работой на даче важно разминаться

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Depositphotos

Перед работой на дачном участке важно проводить разминку и растяжку, чтобы подготовить мышцы и суставы к нагрузкам. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин.

«При поднятии тяжелых предметов следует избегать резких движений, вместо этого — слегка согнуть ноги в коленях и не нагибать спину в пояснице. При выполнении однообразных и монотонных действий, таких как копание почвы или прополка грядок, нужно периодически делать перерывы», — посоветовал специалист.

Он добавил, что при обработке почвы химическими веществами необходимо использовать средства защиты: перчатки, маски, очки и т.п.

Если имеются какие-либо медицинские проблемы, особенно связанные с опорно-двигательным аппаратом, перед работой на участке следует проконсультироваться с врачом, заключил Малыхин.

Невролог, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава России Юлия Ярыгина до этого предупреждала, что работа в огороде вниз головой может повысить риск развития инсульта и сердечной недостаточности. По ее словам, тело человека не приспособлено к длительному нахождению в такой позе.

Для ухода за огородом специалист посоветовала использовать скамейку или невысокий стул, надевать специальные наколенники для работы в саду, а также делать высокие грядки.

Ранее психолог рассказала о пользе садоводства для здоровья.

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