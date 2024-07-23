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В Хабаровске женщину придавило бетонной плитой весом 4 тонны

В Хабаровске врачи спасли женщину, на которую упала бетонная плита

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Министерство здравоохранения Хабаровского края/VK

В Хабаровском крае медики прооперировали местную жительницу, которую придавило четырехтонной бетонной плитой. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Жительница Хабаровска получила травму на производстве, на нее упала бетонная плита весом четыре тонны. Пострадавшая получила сложный перелом тазовых костей, переломы обеих ключиц и голени.

Хирурги-травматологи прооперировали россиянку, успешно соединили и скрепили поврежденные кости специальными креплениями. Женщина находится под наблюдением медиков и восстанавливается после хирургического вмешательства.

До этого сообщалось, что российские врачи удлинили подростку ногу на 15 см и спасли ее от ампутации. 15-летняя пациентка к моменту обращения за помощью в клинику Самарского государственного медицинского университета перенесла десять различных операций, разница в длине ног у подростка составляла 17 сантиметров. Чтобы скорректировать состояние школьницы, медики провели ей два удлинения конечности с помощью методики Илизарова на аппарате внешней фиксации.

Ранее российские врачи спасли девушку, впавшую в кому после удаления аппендикса.

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