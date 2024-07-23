В Ленобласти 14-летний школьник получил пулю в ногу от неизвестного

Неизвестный ранил 14-летнего подростка во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщает «Фонтанка».

Накануне житель деревни Разметелево заметил мальчика, который нуждался в медицинской помощи. Мужчина позвонил в экстренные службы и отметил, что в ноге у подростка застряла пуля, предположительно, от пневматического оружия. На место выехала скорая.

Пострадавшим оказался семиклассник из Красногвардейского района Петербурга. В больницу он поступил в удовлетворительном состоянии с открытой раной и инородным телом в правой голени. После оказания помощи раненого отпустили домой.

Школьник не смог рассказать, кто в него стрелял, однако сообщил, что резкую боль в ноге почувствовал, когда находился на местном карьере. Ведется проверка.

Ранее в Рязани догхантер отстреливал собак и ранил случайную прохожую в щеку.