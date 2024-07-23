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Из-за слишком громкой рекламы ФАС завела дело на «ТВ Центр»

ФАС: в отношении телекомпании «ТВ Центр» возбуждено дело из-за громкости рекламы

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Из-за превышения допустимой громкости рекламы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело в отношении телеканала «ТВ Центр». Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

ФАС поясняет, что предварительно была проведена запись эфира телеканала, в результате чего выяснилось, что «громкость рекламы существенно превышала средний уровень громкости телепередач, которые она прерывала».

Это не допускается федеральным законом «О рекламе»: громкость рекламных вставок не должна превышать средней громкости теле- и радиопрограмм. Поэтому ФАС возбудила в отношении «ТВ Центра» административное дело. По статье 14.3 КоАП РФ телеканалу грозит штраф.

12 июля ФАС завела дело на российскую компанию, скопировавшую упаковку печенья Oreo. Проверке подверглась компания — производитель печенья «Умка», чья упаковка, как сообщало ведомство, действительно оформлена схожим образом.

Ранее ФАС выдала предупреждение крупнейшим операторам связи.

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