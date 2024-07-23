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В «Артеке» наградили победителей пятого сезона конкурса «Большая перемена»

Более 300 школьников победили в конкурсе «Большая перемена»

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В международном детском центре «Артек» прошла церемония закрытия финала пятого сезона конкурса «Большая перемена» среду учеников 5-7 классов и участников международного трека, сообщает пресс-служба конкурса.

Победителями стали 300 учеников и 99 участников международного трека из 30 стран мира.

«В этом году в «Большой перемене» участвует 3,5 миллиона человек со всей нашей огромной страны. Вы лучшие из лучших, но в вашу победу, конечно, огромный вклад внесли ваши родители», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, зачитывая приветствие президента России Владимира Путина.

Также победителей поздравил и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Поздравляю финалистов и победителей «Большой перемены». Мы верим, что вы сможете реализовать все возможности, которые дает наш президент», — сказал он.

Все темы сезона были посвящены Году семьи. На очном этапе участники выполняли задания, направленные на сохранение традиционных семейных ценностей.

Главным призом для 300 победителей «Большой перемены» среди учеников 5-7 классов станет уникальное «Путешествие мечты» на поезде. Педагоги-наставники победителей среди школьников 5-7 классов получат по 100 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены». Победители международного трека из числа выпускников школ получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в лучших российских вузах.

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