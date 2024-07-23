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Альпинист получил травму головы во время восхождения на вершину в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии альпинист травмировал голову, поднимаясь на вершину

В Карачаево-Черкесии с вершины эвакуировали альпиниста, повредившего голову при восхождении. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел в районе ущелья Узункол на вершине Северные Доломиты. Участник незарегистрированной туристической группы получил травму головы во время восхождения.

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Восемь спасателей при помощи альпинистского снаряжения спустили пострадавшего с вершины на носилках «акья» и доставили его в лагерь. Оттуда туриста авиацией доставили в Минеральные Воды и передали врачам. Информации о состоянии мужчины и обстоятельствах его травмирования не поступало.

До этого в Приморском крае сотрудники экстренных служб эвакуировали мужчину с переломом ноги с подножья горы Пидан, которая популярна среди туристов. Спасательная операция продолжалась около десяти часов.

Ранее в Северной Осетии два взрослых и 10 детей потерялись во время похода.

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